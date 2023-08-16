Министр обороны Китая прибыл в Минск 7 16.08.2023, 12:08

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Ли Шанфу

Высокопоставленного военного чиновника КНР в аэропорту встречал Хренин.

Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу 16 августа прибыл с официальным визитом в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Высокопоставленного военного чиновника КНР в аэропорту «Минск» встречал министр обороны Виктор Хренин.

Ранее сообщалось, что визит Ли Шанфу в Россию и Беларусь продлится с 14 по 19 августа. Приглашение ему поступило от глав военных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Как рассказал Charter97.org украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко, Ли Шанфу прибыл в Беларусь с целью устроить Лукашенко инспецию.

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