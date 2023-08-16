Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности

Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности1
- 16.08.2023, 18:21
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Проверка проводится одного из подразделений 288-й базы.
Министерство обороны Беларуси сообщило о начале проверки боевой готовности в одном из подразделений 228-й базы резерва автомобилей. Об этом стало известно 16 августа из сообщения пресс-службы Минобороны.
В частности, в Минобороны объявили, что согласно распоряжению начальника Вооруженных Сил с 14 августа проводится проверка боевой готовности одного из подразделений 288-й базы.
Для этого сейчас по графику ведется «прием мобилизационных ресурсов». После чего подразделение должно будет совершить марш в назначенный район и провести мероприятия боевого слаживания. Завершится проверка комплексным тактико-специальным занятием.
Отмечается, что главная цель проверки — определить способности подразделения осуществить доукомплектование личным составом, вооружением, военной и спецтехникой и выполнить задачи.