Гомельская студентка поставила на место пропагандиста Азаренка 4 17.08.2023, 9:04

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Лукашисту пришлось оправдываться.

В программе с пропагандистом Григорием Азаренком на СТВ обсуждали Польшу. «Гиена Европы» — так называет Польшу Азаренок. Но его агрессивность и утверждения, что белорусов польские спецслужбы начинают вербовать прямо на границе, поддержали не все, обратила внимание «Народная воля».

Прямо в студии с Азаренком поспорила Екатерина Фильченко, студентка Гомельского государственного медицинского университета.

— Почему вы думаете, что, если люди едут в Польшу, чтобы купить какой-то товар, они слушают что-то про демократию и сразу становятся монстрами в ваших глазах? — спросила девушка.

— Потому что где сердце твое, где кошелек твой, там и мысли твои.

— Очень предвзято относитесь. Обычные люди – к ним не нужно относиться с таким негативом.

— Наоборот, мы открыли границы. Приезжайте и покупайте бензин, соль, спички и сахар, — не сдавался Азаренок.

— Но сами ни в коем случае не едьте туда, — парировала девушка.

— Сколько было историй, когда дальнобойщики просто работали, ездили, а на границах их начинали вербовать, они переходили, какие-то с ними спецслужбы разговаривали. Это же все работает… — продолжал настаивать Азаренок.

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