Генераломор 1 17.08.2023, 9:14

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Власти России избавляются от недостаточно лояльных военных?

В России 58-м году жизни скончался генерал-полковник Геннадий Жидко, в 2022-м командовавший оккупационными войсками в Украине. Формулировка звучит так - «после продолжительной болезни». В тот же день умер бывший начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадий Лопырев. В свое время он курировал строительство «дворца Путина» в Геленджике. В 2016-м году он был задержан за взятку и осужден, до внезапной болезни он готовился к выходу по УДО.

Сайт kasparov.ru собрал реакцию блогосферы на эти события.

Телеграм-канал «ЧТД»

«Сразу два генерала внезапно умерли в России. Один из них курировал стройку «дворца» Путина.

— Это генерал-полковник Геннадий Жидко — он руководил штабом росийских войск в Сирии и дважды занимал пост командующего Восточным военным округом. В прошлом году Жидко успел покомандовать армией и в Украине, однако уже в июле слетел с поста за сдачу Харьковской области и тяжелую (для России) обстановку в Херсоне. Скончался он, по официальной версии, после продолжительной болезни.

— А в Рязанской области внезапно умер осужденный за взятки экс-начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадий Лопырев. Он был ответственным за обеспечение безопасности гособъектов на юге страны, в том числе резиденции президента. По данным канала ВЧК-ОГПУ, генерал курировал строительство «дворца» Путина в Геленджике. Официально он тоже умер от болезни, хотя в тюрьме на здоровье не жаловался».

Дмитрий Колезев:

«57 лет всего было, сравнительно молодой мужик. «После продолжительной болезни», что обычно означает рак. Получается, один командующий группировкой пропал (Суровикин), второй умер. Наблюдаем за остальными».

Он же:

«Уточнил у источника — по его словам, смерть генерала Жидко не была подозрительной, он действительно болел онкологическим заболеванием».

Андрей Окунь:

«Генерал-полковник и герой России Геннадий Жидко умер в Москве после продолжительной болезни на 57-м году жизни. Конкретные причины смерти генерала не называются, и что скрывается под распространенной формулировкой сказать невозможно. Это может быть и рак, и отравление, и вообще что угодно.

Любопытно, что «продолжительная болезнь» у относительно молодого генерала обострилась после того, как его сняли с должности командующего армией. Вместо него на украинский фронт отправили Суровикина, который не появлялся на публике с июня. Как бы и его продолжительная болезнь не свалила.

Напомню, что это уже седьмой погибший российский генерал, участвовавший в украинской войне и чья смерть была подтверждена».

Телеграм-канал «Зона особого внимания»

«В колонии умер генерал ФСО, бывший руководитель Cеверо-Кавказского подразделения службы, Геннадий Лопырев. Да, ему было 69-лет, но бывший куратор резиденции Путина ни на что не жаловался, за все время у него была диагностирована только аритмия, а потом - раз, и неожиданный лейкоз. А еще умер 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, командовавший в Украине с мая по октябрь 2022 года. Он скончался через 10 месяцев после того, как был уволен и лишен всех постов за как многие говорят «сдачу Харьковской области».

Кстати, именно его и заменил Суровикин, который теперь тоже «пропал». Коллеги покопали поглубже и там вообще «интересная» цепочка получается, нет, мы не будем говорить модное слово «зачистка», оно, в нашем понимании все же значит несколько другое, скорее «перетрубации» под кого? Многие говорят о А.Дюмине, но мы согласны с коллегами, скорее нет, чем да, а это значит как всегда «всплывает» одна - единственная фамилия: Шойгу…»

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»

«ВЧК-ОГПУ стали известны подробности странной смерти генерала ФСО, бывшего руководителя Cеверо-Кавказского подразделения службы, хранителя тайн постройки дворца Путина в Геленджике Геннадия Лопырева. В колонии он не работал и готовился на УДО — недавно подошел срок подачи.

В плане здоровья 69-летний куратор резиденции Путина ни на что не жаловался, за все время у него была диагностирована только аритмия. Ежедневно он проходил по колонистским локалкам по 15 километров и регулярно делал гимнастику.

В понедельник Геннадий Лопырев ни с того ни с сего обратился в Медсанчасть — он не мог дышать и был сиплый голос (Навальный описывал такие симптомы, когда его пытались отравить). Состояние ухудшалось и заключенного вывезли спецэтапом в Скопин. Местные врачи не смогли поставить диагноз и перевезли подконвойного пациента в Рязанскую областную больницу. Там ему поставили неожиданный диагноз лейкоз и вечером перевели в реанимацию, где он скончался.

Странно, что такая серьезная болезнь не была выявлена ранее, а больной так скоропостижно умер. Кроме того, при госпитализации все показатели Геннадия Лопырева были в норме: ему делали ЭКГ и КТ».

Телеграм-канал «Плавильный котел»

«Если довериться следующему алгоритму попавших в немилость Шойгу генералов: Дворников [отстранен; мало, что известно], Сердюков [отстранен, назначен командующим Группировкой войск в Сирии], Жидко [отстранен, умер в возрасте 57 лет после продолжительной болезни], Суровикин [отстранен, вероятно уйдет на пенсию], Попов [отстранен, мало, что известно], Теплинский [продолжает командовать ВДВ, судьба не решена], то шансы у последнего весьма-и-весьма неплохие. Хотя, скорее всего, во всем этом броуновском движении с назначениями и снятиями командования российских войск просматривается вариант, что Теплинскому банально «не нашли достойной замены» из числа непосрамивших чести мундира командиров».

Иван Преображенский:

«Власти России избавляются от недостаточно лояльных военных?

Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и экс-глава штаба группировки ВС РФ в Сирии Геннадий Жидко скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Это может быть и совпадение. Но если за этой смертью последуют и другие столь же «скоропостижные», то после слухов об арестах или изоляции части генералитета и серии отставок можно будет уверенно говорить о том, что в России пошел третий этап реакции на так называемый «мятеж Пригожина» - генераломор. За этой темой всем, кто интересуются возможными элитными расколами российского правящего класса стоит последить. Это, пожалуй, не менее важно, чем эксклюзивная встреча Путина с главным представителем ельцинской еще части правящего класса России, миллиардером Олегом Дерипаской».

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