Психолог объяснила, стоит ли смотреть в телефон супруга 24 17.08.2023, 11:38

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По мнению специалиста, необходимо изначально договориться о правилах в паре.

Телефон супруга или супруги для их партнеров кажется нередко очень привлекательным объектом. Ведь хочется удостовериться в том, что у него нет никаких тайн. Так стоит ли тайком хватать девайс и читать непредназначенные вам сообщения? Об этом «АиФ» рассказала семейный психолог Ольга Романив:

- На вопрос: можно или нельзя смотреть в телефон партнера, нет однозначного ответа. Потому что есть огромное количество пар, для которых абсолютно нормально отвечать на звонки, которые приходят на телефон супруга или супруги, знать пароли от почты и социальных сетей и т. д.

Вопрос, можно ли смотреть в телефон второй половинки, для таких пар не стоит, потому что для них такая ситуация абсолютно нормальна. Таким способом партнеры выражает мнимое или реальное доверие друг другу. В такой паре есть определенная договоренность, которая так или иначе соблюдается обоими. Так как один или оба партнера уверены в том, что в отношениях должна быть полная прозрачность, поэтому они вполне официально могут смотреть телефоны друг друга, главное, чтобы это было с взаимного согласия.

Границы приватности

Но есть и другие пары, где партнеры устанавливают более строгие границы приватности и считают просмотр телефона второго человека нарушением личного пространства. В таких парах оба человека понимают, что каждый имеет право на личное пространство, которое не стоит нарушать. И если нарушения происходят, согласитесь, что даже в таких сверх разумных парах человек может испытывать ревность, тревогу и прочие эмоции, то чужой телефон просматривается максимально тайно.

А есть пары, где встретились противоположности: один уверен, что даже в близких отношениях должны присутствовать личные границы, а второй ратует за полную прозрачность и границы соблюдать не умеет, поэтому пытается их постоянно нарушать, проверяя в том числе и телефон своей половинки. Что может приводить к конфликтным ситуациям в паре и подрывать доверие между супругами.

Безусловно, в идеале партнерам необходимо изначально договориться о том, каких правил они будут придерживаться на счет конфиденциальности переписки и личных границ, чтобы прийти к общему мнению. И, конечно, просматривать чужой телефон — даже в том случае, если это телефон партнера, ребенка, родителя — можно только с согласия этого человека.

Телефон — интимное пространство

По сути, телефон является своего рода интимным пространством: здесь хранятся личные данные, сообщения, фотографии и другая сугубо конфиденциальная информация. Вмешательство в такое пространство без разрешения партнера нарушает его границы и выглядит как неуважение.

Плюс нужно быть готовым к тому, что просмотр телефона может вызвать у смотрящего неконтролируемые эмоции — ревность, злость, обиду, недоверие и пр. Ведь залезая в чужой телефон, вы можете обнаружить для себя что-то максимально негативное: узнать, что партнер обращается с кем-то, с кем вам было бы неприятно, скрывает что-то от вас, флиртует с представителями противоположного пола и т. д. Поэтому нужно давать себе отчет в том, что узнав какую-то тщательно скрываемую от вас информацию вам, возможно, придется принимать какое-то решение или жить с этими знаниями, и неизвестно, что будет сложнее.

Тотальный контроль

По-хорошему, конечно, лучше руководствоваться принципом «меньше знаешь, крепче спишь» и без разрешения не проверять чужой телефон. Но кого и когда останавливали разумные запреты?

Некоторые люди действительно не понимают, что есть понятие личного пространства даже в отношениях, и для них ответ на вопрос: можно ли смотреть телефон партнера, однозначный — да. А как еще они могут узнать, что там замышляет партнер и чем на самом деле занимаются дети. Ведь, как правило, такие люди не ограничиваются телефоном кого-то одного из близких — им нужен тотальный контроль за всей семьей. И, да, такое поведение может быть продиктовано неуверенностью в себе и страхом — страхом потери, страхом остаться одной или одному.

Неуверенный в себе человек прежде всего не доверяет самому себе, поэтому не может доверять и партнеру. Он должен постоянно «держать руку на пульсе». К сожалению, тайная проверка телефона и слежка за партнером уверенности в себе не прибавляет и самооценку не повышает, потому что человек в глубине души знает, что поступает плохо, но всегда можно оправдать себя, если все-таки нашел «компромат» на партнера.

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