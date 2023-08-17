Литва объявила об учениях на границе с Беларусью 6 17.08.2023, 16:28

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Пограничники с военными отработают защиту при «нестандартных ситуациях».

Литва в августе проведет учения пограничной службы, армии, а также других структур, включенных в новый план прикрытия границы с Беларусью. Об этом заявила BNS министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Одним из сценариев учений будет обеспечение защиты границы от нелегальной миграции «при возникновении нестандартных ситуаций». Предстоит также отработка реакции на «определенные военные гибридные угрозы».

Билотайте также заявила, что Литва должна быть готова к тому, чтобы по договоренности с другими странами региона одновременно с ними полностью закрыть границу с Беларусью.

«Необходимо подготовиться к альтернативному решению по охране границы, наметить, какие действия должна предпринять Литва для того, чтобы быть готовой вместе с региональными партнерами синхронно закрыть границу с Беларусью», — сказала она.

Она напомнила, что 28 августа главы МВД Литвы, Латвии и Польши проведут совещание по этой теме.

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