Генерал-майор СБУ: Верхушка российской армии нервничает 17.08.2023, 16:43

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Виктор Ягун

Пригожин пригодился.

За один день в России умерли два генерала. Один — экс-командующий оккупационных войск в Украине Геннадий Жидко, второй — бывший куратор постройки дворца Путина Геннадий Лопырев. Сразу же появились конспирологические версии о том, что смерти не случайны.

Насколько такие версии имеют право на жизнь? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы СБУ, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном.

— Я вообще очень скептически отношусь к любым конспирологическим версиям таким, как Путин больной раком и завтра умрет. Он уже 20 лет правит и умирать не собирается. Ситуация у них действительно непростая в том плане, что очень много людей в нервном состоянии. Большая ответственность на них и они понимают, что жизнь больше не будет такой, какой она была до 24-го февраля прошлого года. А какая будет — непонятно, поэтому у них не выдерживают нервы. Я сам из такой среды, где у мужчин после 50-ти лет куча проблем. Поэтому я даже не удивляюсь, что в 57 лет генерал ушел из жизни, это может быть. Считаю, что тут все-таки были естественные причины.

Есть нюансы не по конкретно этому случаю, а по тому как, например, уходят начальники главного управления Генштаба (бывшее ГРУ, военная разведка). Там действительно интересно — не успевает кто-то назначаться, проходит определенный период и они либо умирают, либо еще что-то там происходит. Это действительно как-то не очень понятно, а все остальное — имеем то, что имеем.

— Если их смерть — и случайность, она накладывается на чистки в российском генералитете после мятежа Пригожина. До сих пор под арестом генерал Суровикин. Как подобные события влияют на верхушку российской армии?

— Она точно нервничает, это однозначно. То, что произошло с командующим 58-й общевойсковой армией Иваном Поповым, понятное дело, что ничего хорошего в этом нет. Человек вроде бы пытается говорить правду, поменять что-то в лучшую сторону, а получается, что он еще и виноват оказался. То есть это действительно не очень приятно, когда ты растешь по какой-то лестнице и вдруг оказываешься в ситуации, когда тебя никто не слушает, ты никому не нужен, и вообще ты просто пешка в этой всей игре. Поэтому складывается очень нервная ситуация, тем более учитывая, что за период войны в Украине (сейчас будет уже практически полтора года) ушло больше десяти генералов, я уже даже не считаю этих полковников. Это тоже не очень всем приятно — что это за война, когда генералы умирают? Я что-то не помню, чтобы у нас такое было, может, единичный какой случай.

Чем отличается наша армия от российской? У нас человек, находящийся на самом низу, грубо говоря, может сам принимать решения и если не спорить, то по крайней мере доказывать свою правоту вышестоящему командованию. Точно никто не будет противоречить, если это действительно пошло на пользу. В России так не проходит, там команда идет по всем уровням — аж до самого низа, чуть ли не из Москвы. И пока какой-то лейтенант там доложит, пока какое-нибудь решение примут, проходят сутки, если не больше. Если человек проявляет какую-то инициативу, то он сразу же будет срублен. Чистка в российской армии элементарная в том плане, что наконец-то освободятся места и полковники станут генералами. Вот и вся их чистка.

— Российские генералы так и будут молчать, пока их арестовывают, возможно — убивают, или вы видите возможность того, что будет какой-то бунт или как минимум противодействие?

— Да не будет никакого противодействия, это специально выведенная форма жизни, которая не умеет протестовать. Зачем нужна была вся эта история с Пригожиным? Я не верю в то, что это был протест, это искусственно созданная ситуация для того, чтобы можно было действительно вычислить генералов, убрать недовольных, поставить все на свои места и дальше контролировать ситуацию. Использовали Пригожина, он пригодился.

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