Россия осталась без $39 миллиардов за проданную в Индию нефть 17.08.2023, 17:29

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Лавров не знает, как решить проблему.

Увеличив поставки нефти в Индию в 11 раз и запустив торговлю в национальных валютах из-за санкций, российские экспортеры столкнулись с невозможностью получить деньги за проданное сырье.

Порядка $39 млрд зависли в индийских банках, и нефтяные компании не могут вернуть их в Россию, сообщил Reuters источник в банковских кругах.

Речь идет в том числе об индийских рупиях, которые экспортеры получают вместо мировых валют. Если верить банкиру, проблема, которая существует с прошлого года, приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу зависшая сумма составляет примерно 3,6 трлн рублей. Это годовой бюджет всей программы поддержки национальной экономики (3,5 трлн рублей), почти три годовых бюджета всей системы высшего образования (1,36 трлн рублей в год) и больше 11 годовых бюджетов крупных регионов, таких, как Новосибирская или Нижегородская области (300 млрд рублей).

Использовать рупии, которые Россия получает за проданные в Индию товары, на данный момент невозможно. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны. Поставки товаров из Индии, на которые можно было бы потратить рупии, ничтожны: за январь–май 2023 года они составили лишь $639 млн, при том что российский экспорт на индийский рынок был больше в 40 раз — $26,5 млрд.

Решение проблемы до сих пор не найдено, признал 16 августа на брифинге в Дели президент Конфедерации индийской индустрии Динеш. Причина торгового дисбаланса — это введенные против России санкции, заявил он: из-за этого расчеты в долларах слишком рискованны. «(Накопившийся у российских компаний) значительный объем рупий невозможно использовать. Мы сейчас продолжаем искать механизм», — сказал Динеш (его цитируют «Ведомости»).

Поиски решения продолжаются как минимум с прошлой осени и пока оказались тщетными.

На то, что рупии невозможно завести в Россию и конвертировать в рубли, в марте жаловался управляющий директор по развитию Мосбиржи Кирилл Пестов. По его словам, рупии копятся у российских компаний с середины прошлого года, и в Москве ждали соответствующих решений ждали от ЦБ Индии. Но их не последовало.

Попытка договориться о покупках товаров за рупии также ни к чему не привела. Еще ноябре делегация российских чиновников ездила в Нью-Дели и представила список из примерно 500 товаров, которые Индия могла бы продавать в РФ. В него вошли поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, оборудование для текстильной промышленности, включая нити и краски, а также почти 200 товаров для металлургии. В январе состоялся повторный визит, спустя восемь месяцев сдвинуть процесс с мертвой точки так и не удалось.

«Это проблема, — признал в мае на встрече ШОС в Индии глава МИД РФ Сергей Лавров. — Нам нужно использовать эти деньги. Но чтобы это сделать, эти рупии нужно перевести в другую валюту, и это сейчас обсуждается».

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