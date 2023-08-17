В Москве «заминировали» все торговые центры

В Москве «заминировали» все торговые центры2
- 17.08.2023, 17:37
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Российские пропагандисты устроили истерику.
В столице России Москве «заминировали» все торговые центры. Российские пропагандисты устроили истерику, обвиняя в этом Украину.
Об этом сообщили РосСМИ, передает obozrevatel.com.
Так, в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы.
По этим локациям проходят проверки. При этом эвакуация граждан РФ не проводится.
«Все ТЦ в Москве «заминировали» из Украины, идут проверки, эвакуация не производится», – рассказали в российских экстренных службах.