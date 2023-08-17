В Москве «заминировали» все торговые центры 2 17.08.2023, 17:37

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Российские пропагандисты устроили истерику.

В столице России Москве «заминировали» все торговые центры. Российские пропагандисты устроили истерику, обвиняя в этом Украину.

Об этом сообщили РосСМИ, передает obozrevatel.com.

Так, в экстренные службы поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех ТЦ Москвы.

По этим локациям проходят проверки. При этом эвакуация граждан РФ не проводится.

«Все ТЦ в Москве «заминировали» из Украины, идут проверки, эвакуация не производится», – рассказали в российских экстренных службах.

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