Лукашисты задержали айтишника-байкера, который вернулся из Литвы в Беларусь

Лукашисты задержали айтишника-байкера, который вернулся из Литвы в Беларусь17
- 17.08.2023, 17:50
- 5,818
С ним выпустили «покаянное» видео.
Силовики отчитались о задержании айтишника-байкера, приехавшего из Литвы в Беларусь. Они выпустили с ним «покаянное» видео, сообщает zerkalo.io.
«Невероятный персонаж вернулся из Литвы и попался. Ранее он катался по Минску на мотоцикле с БЧБ-символикой и участвовал в беспорядках, а экстремистскую активность в сети вел до сих пор», — прокомментировали силовики.
На видео молодой человек рассказывает, что работал в компании EPAM в Литве.
«Участвовал в протестных митингах, в том числе ездил по городу на мотоцикле с протестной символикой, был подписан на деструктивные телеграм-каналы, делал репосты, за это и задержан», — рассказал молодой человек.
О причинах, по которым он приехал в Беларусь, парень не сообщил.
Напомним, ранее стало известно, что байкер Андрей Иванюшин, осужденный в 2021 году за потасовку с милиционерами возле торгового центра «Европа» в Минске на 2,5 года колонии, стал подозреваемым по новому уголовному делу.