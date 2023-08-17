Лукашисты задержали айтишника-байкера, который вернулся из Литвы в Беларусь 17 17.08.2023, 17:50

5,818

С ним выпустили «покаянное» видео.

Силовики отчитались о задержании айтишника-байкера, приехавшего из Литвы в Беларусь. Они выпустили с ним «покаянное» видео, сообщает zerkalo.io.

«Невероятный персонаж вернулся из Литвы и попался. Ранее он катался по Минску на мотоцикле с БЧБ-символикой и участвовал в беспорядках, а экстремистскую активность в сети вел до сих пор», — прокомментировали силовики.

На видео молодой человек рассказывает, что работал в компании EPAM в Литве.

«Участвовал в протестных митингах, в том числе ездил по городу на мотоцикле с протестной символикой, был подписан на деструктивные телеграм-каналы, делал репосты, за это и задержан», — рассказал молодой человек.

О причинах, по которым он приехал в Беларусь, парень не сообщил.

Напомним, ранее стало известно, что байкер Андрей Иванюшин, осужденный в 2021 году за потасовку с милиционерами возле торгового центра «Европа» в Минске на 2,5 года колонии, стал подозреваемым по новому уголовному делу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».