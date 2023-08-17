Продажи российского оружия за рубеж обвалились 6 17.08.2023, 19:37

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Более чем втрое.

Форум «Армия-2023», который проходит в Кубинке с 15 по 20 августа и, по данным Минобороны РФ, принял делегации более чем из 60 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленного комплекса.

Несмотря на то, что к рекламе оружия подключился лично президент Владимир Путин, пообещавший «широкий выбор современных образцов» союзникам России, объем заключенных «Рособоронэкспортом» зарубежных контрактов оказался более чем втрое ниже довоенных уровней.

Входящая в холдинг «Ростех» госкорпорация, которая выполняет функции монопольного экспортера вооружений, заключила на форуме лишь несколько договоров на $600 млн, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Александр Михеев.

По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел на форуме презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Но от прежнего интереса к российским вооружениям не осталось и следа. В 2021 году на таком же форуме было заключено 20 контрактов на 2 млрд евро.

Крупнейшим покупателем российских вооружений на форуме стала сама Россия. Минобороны заключило контракты на 400 млрд рублей. Как сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев, в войска поступят более 2500 новых образцов оружия, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Экспорт российского оружия устойчиво падает около пяти лет, а с 2018 по 2022 год его доля на мировом рынке сократилась с 22% до 16%, оценивают эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). Уже в 2024 году Россия может лишиться статуса второго крупнейшего поставщика вооружений в мире, пропустив вперед Францию, считает старший исследователь SIPRI Петер Веземан.

Например, по объему экспортных заказов на самолеты — 84 машины на конец 2022 года — Россия не только в 16 раз отстает от США (1371 единица), но также уступает Франции (210), Южной Корее (136), Италии (115) и Китаю.

По количеству заказанных военных кораблей (5 единиц) кратно проигрывает Франции (21), Китаю (22), Германии (29) и Великобритании (26), а также уступает Италии (9) и Южной Корее (6).

По объему предстоящих поставок танков (444 единицы) показатели России на треть ниже, чем у США (634), и вдвое — чем у Южной Кореи (990).

Россия сдает позиции на ключевом для себя рынке — в Индии. Поставки туда упали упали на 37% за последние пять лет — период, в течение которого «Рособоронэкспорт» находится под санкциями США.

Экспорт российских вооружений продолжит сокращаться, считает Веземан: «Россия будет отдавать приоритет снабжению своих вооруженных сил, а спрос со стороны других государств останется на низком уровне из-за торговых санкций против России и растущего давления США и их союзников с требованием не покупать российское вооружение», — поясняет он.

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