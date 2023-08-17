Лукашенко подтвердил вторжение российской армии в Украину из Беларуси 4 17.08.2023, 20:22

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Диктатор дал показания для Гааги.

Александр Лукашенко заявил о вторжении подразделений российской армии на территорию Украины через границу с Беларусью. В ходе интервью для пророссийской пропагандистки из «ДНР» Дианы Панченко узурпатор сообщил, что российские войска пересекли границу в районе Чернобыльской зоны.

«Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. <…> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у Зеленского», — утверждает белорусский диктатор.

Вопрос о причастности режима Лукашенко к действиям российских военных в Украине был поднят с начала вторжения. С первых дней войны появились свидетельства того, что российская армия вела боевые действия и с территории Беларуси. С территории нашей страны шли танковые колонны россиян, летала боевая авиация, были нанесены сотни ракетных ударов по Украине.

Лукашенко отрицал участие Беларуси в военных действиях и подчеркивал, что белорусские военные не принимают активной роли в операции Кремля.

«Вот я прочитал: „Около пяти утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью“. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — подчеркнул Лукашенко. В октябре 2022 года он заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции в Украине», но без нанесения ударов и нападений на вооруженные силы.

В июле 2022 года Лукашенко признавал, что с территории его страны российские военные наносят ракетные удары по Украине. Он сказал, что «ни один российский военнослужащий не приехал» в Беларусь без его приглашения или разрешения.