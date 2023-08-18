Дроны массированно атаковали Москву: над правительственным комплексом поднимается дым

Дроны массированно атаковали Москву: над правительственным комплексом поднимается дым11
- 18.08.2023, 7:37
- 8,606
В столице РФ обрушилась стена «Экспоцентра».
В столице России Москве утром 18 августа снова прогремели взрывы. Как и в прошлый раз, их было слышно около бизнес-центра «Москва-Сити» в районе башен «Эволюция» и «Федерация».
Как известно, там расположены офисы трех министерств РФ: Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры.
Как пишет российский Telegram-канал Baza, за несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва виден столб дыма.
По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, БПЛА упал на крышу «Экспоцентра» в районе «Москвы-Сити», пробив крышу.
Отмечается, что взрывы было слышно около 04:00 пятницы. Россияне публиковали видео, на которых слышно звуки беспилотников.
Также сообщалось, что в районе аэропорта «Внуково» в Москве закрыли воздушное пространство. Вылеты и прилеты были отложены.
Российские пропагандисты сразу пожаловались на атаку БПЛА, заявив, что один из них ударил по «Экспоцентру» на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити». Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов на площади около 30 кв. м.
Тем временем москвичи делятся впечатлениями.
«Только что бомбануло, вибрация была такая же как от БПЛА, все проснулись. Пока не знаем, в какую башню прилетело. Вроде говорят, что в «Меркурий», - говорит очевидец.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону Экспоцентра.
«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», – заявил он.
В Минобороны РФ традиционно обвинили Украину в атаке дрона на Москву.