Дроны массированно атаковали Москву: над правительственным комплексом поднимается дым 11 18.08.2023, 7:37

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В столице РФ обрушилась стена «Экспоцентра».

В столице России Москве утром 18 августа снова прогремели взрывы. Как и в прошлый раз, их было слышно около бизнес-центра «Москва-Сити» в районе башен «Эволюция» и «Федерация».

Как известно, там расположены офисы трех министерств РФ: Минэкономразвития, Минпромторга и Минцифры.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, за несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва виден столб дыма.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, БПЛА упал на крышу «Экспоцентра» в районе «Москвы-Сити», пробив крышу.

Отмечается, что взрывы было слышно около 04:00 пятницы. Россияне публиковали видео, на которых слышно звуки беспилотников.

Также сообщалось, что в районе аэропорта «Внуково» в Москве закрыли воздушное пространство. Вылеты и прилеты были отложены.

Российские пропагандисты сразу пожаловались на атаку БПЛА, заявив, что один из них ударил по «Экспоцентру» на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити». Зафиксировано частичное обрушение наружной стены в одном из павильонов на площади около 30 кв. м.

Тем временем москвичи делятся впечатлениями.

«Только что бомбануло, вибрация была такая же как от БПЛА, все проснулись. Пока не знаем, в какую башню прилетело. Вроде говорят, что в «Меркурий», - говорит очевидец.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону Экспоцентра.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», – заявил он.

В Минобороны РФ традиционно обвинили Украину в атаке дрона на Москву.

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