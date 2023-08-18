Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью 18.08.2023, 8:06

Установлены знаки, запрещающие проезд.

Погранпереходы «Шумскас»—«Лоша» и «Тверячюс»—«Видзы» на границе Литвы с Беларусью прекратили работу.

Такое решение было ранее принято литовским правительством.

В 23:56 17 августа на пограничном переходе «Шумскас»—«Лоша» на белорусско-литовской границе выставили знак, запрещающий проезд.

А с 00:00 18 августа этот переход и «Тверячюс»—«Видзы» официально закрыты.

Теперь на белорусско-литовской границе остались функционировать пограничные переходы «Каменный Лог»—«Мядининкай», «Привалка»—«Райгардас», «Бенякони»—«Шальчининкай» и «Котловка»— «Лаворишкес».

Закрывать их пока не планируют, но такая возможность допускается, если режим Лукашенко будет продолжать провокации на границе при помощи мигрантов из стран Азии и Африки и российских наемников из ЧВК «Вагнер».

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