Что будет с организмом, если утолять жажду пивом 7 18.08.2023, 10:41

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Врачи рассказали о последствиях ежедневного употребления напитка для мужчин и женщин.

Лето, жара обычно стимулирует потребление большого количества воды. Некоторые считают, что утолять жажду можно и пивом, но при этом не принимается во внимание, что бутылка пива содержит 50-100 грамм чистого спирта.

Медики рассказали, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.

Регулярное потребление пива может привести к развитию пивного алкоголизма.

Пиво содержит множество вредных веществ, вызывающих опьянение. Это сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, которые не только усиливают эффекты опьянения, но и оказывают негативное влияние на внутренние органы человека и организм в целом.

Если пиво ежедневно потреблять, это может вызвать проблемы с весом. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает сенсоры пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Поэтому после пива, как, собственно, и после других алкогольных напитков, обычно хочется много есть.

По мнению врача Сергея Худолея, последствиями ежедневного потребления пива могут быть:

Утолщение стенок сердца, расширение полости сердца, так называемое «пивное сердце», некрозы сердечной мышцы и даже инфаркты.

Разнообразные нарушения работы желудочно-кишечного тракта, как гастрит, панкреатит, гепатоз, цирроз печени, нарушение функции почек, отечность конечностей, одутловатость лица.

Нарушение работы мозга, гибель клеток мозга, развитие деменции, эпилепсия, поражение органов зрения и слуха, нарушение сна и т.д.

Нарушения периферической нервной системы, может возникнуть деменция, ухудшается зрение, слух, появляются нарушения сна, возможна невропатия.

Нарушение гормонального фона и репродуктивной функции.

Воздействие пива на организм мужчины

Ежедневное употребление пива может вызвать ожирение у мужчин и появление «пивного» живота. Под действием алкоголя и фитогормонов избыток калорий может откладываться именно на животе.

Мужчина начинает превращаться в женщину - увеличивается грудь, откладываются жировые ткани по женскому типу. Сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается, снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией.

Как влияет регулярное потребление пива на организм женщины

Потребление пива также может повлиять на организм женщин, в первую очередь на гормональный фон. У женщин можно наблюдать огрубение голоса, появление щетины и усов, нарушение либидо, репродуктивных функций. Возникают нарушения менструального цикла, снижаются шансы на оплодотворение и здоровое вынашивание ребенка.

Польза пива для мужчин и женщин

В пиве содержится достаточно много витаминов и микроэлементов. Это витамины В1 и В2, аминокислоты, калий, натрий, магний, фосфор, антиоксиданты, органические кислоты, флавоноид ксантохумол, подавляющий действие канцерогенов. Благодаря содержанию сахара, пиво может быстро пополнить запасы энергии.

Кроме того, пиво может понижать болевой синдром, а благодаря дрожжам препятствует размножению некоторых болезнетворных микроорганизмов.

Опасность употребления пива летом

При употреблении пива в жаркий летний день увеличивается теплоотдача путем потоотделения. Известно, что пиво оказывает мочегонный эффект, при этом человек не замечает, как вместо того, чтобы утолить жажду, он теряет жидкость. Вместе с обезвоживанием организма начинается алкогольная интоксикация.

Кому нельзя пить пиво

Поскольку пиво раздражает верхние отделы пищеварительного тракта, оно категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями органов пищеварения, особенно такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь и хронический панкреатит.

Отказаться от пива лучше людям, страдающим сахарным диабетом, высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исключить пиво следует беременным и кормящим женщинам.

Нельзя употреблять его детям и подросткам.

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