Как правильно держать бокалы с вином и шампанским: этикет вечеринок 7 18.08.2023, 13:03

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Качественными напитками нужно наслаждаться и правила этикета подскажут, как это сделать.

Соблюдение этикета важно даже при таких неформальных событиях, как вечеринка с друзьями. К примеру, всегда важно элегантно разливать и потреблять вино. Это помогает лучше насладиться вкусом напитка.

OBOZREVATEL собрал основные правила, касающиеся потребления алкоголя. Следуйте им, и ваши вечеринки всегда будут стильными.

Как наливать напитки

Чтобы игристое вино не пенилось, его нужно наливать в наклоненный под углом 45 градусов бокал. Так газы будут высвобождаться из жидкости медленнее и вкус лучше сохранится.

Налив напиток в бокал, прокрутите бутылку по направлению к себе. Так вы снимете последнюю каплю с горлышка, чтобы она не упала на скатерть и не оставила пятно.

Бокалы не стоит наполнять до краев, чтобы не расплескать содержимое. Налить напитка на две трети объема будет достаточно.

Брать бокал нужно за ножку, а не за чашу, чтобы напиток, особенно охлажденный, не нагревался от тепла ладони. Это отрицательно скажется на его вкусе. А еще от рук остаются пятна на стекле, что не очень эстетично.

Как правильно подбирать бокалы для напитков

Вино можно наливать в два типа сосудов: вытянутые бокалы-«флейты» лучше подходят для красных и сухих вин, а широкие – для полусладких и сладких.

Чем крепче напиток, тем меньше должна быть емкость для него. Вино и пиво уместно разливать в большие сосуды, а 40-градусный алкоголь, если он без льда или камней, лучше подавать в маленьких рюмках.

Правило для подлинно торжественных банкетов – рюмки, бокалы и фужеры ставят в ряд или полукругом перед каждой тарелкой в том порядке, в котором будут подаваться напитки.

Как употреблять алкоголь

Никакой алкоголь нельзя употреблять большими глотками, как воду. Во-первых, это не очень эстетично, во-вторых, так вы очень быстро опьянеете. Пейте маленькими глотками и наслаждайтесь вкусом. Вино можно немного подержать во рту, чтобы почувствовать все вкусовые нюансы.

На профессиональных дегустациях сомелье и эксперты крутят напиток в бокале, чтобы насытить его кислородом. На вечеринках этого делать не стоит. Вы вряд ли почувствуете нужные ноты вкуса, если у вас нет специальной подготовки. А еще так можно разлить напиток и испортить себе и другим настроение.

Если вечеринка проходит в формате фуршета, не стоит ставить бокал на стол. По этикету это означает, что вы больше не будете из него пить и официант должен его убрать.

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