Назван овощ, который защищает сердце и улучшает иммунитет 1 18.08.2023, 16:47

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Данные научных исследований.

В августе помидоры становятся одними из самых востребованных овощей. Их используют для приготовления салатов изаготовок на зиму, хотя именно свежие томаты являются наиболее полезными для здоровья, пишет apostrophe.ua. Вот, что об это говорят научные исследования.

В помидорах содержится мало мало калорий (18 ккал/100 г), зато много витамина С и калия. Они также богаты антиоксидантами — ликопин, ответственный за характерный цвет томатов, связан со снижением риска различных хронических заболеваний.

Защищают здоровье мозга

Антиоксиданты в помидорах потенциально могут защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Одно 4-летнее исследование показало, что у людей в возрасте 70 лет и старше, которые потребляли большее количество ликопина, наблюдалось более медленное снижение когнитивных функций (способность понимать, изучать, осознавать и перерабатывать информацию).

Помогают бороться с метаболическим синдромом

Метаболический синдром - это группа состояний, повышающих риск сердечных заболеваний, сахарного диабета, инсульта и других серьезных проблем со здоровьем. Его определяют по наличию как минимум 3 из 5 факторов: широкая талия, повышенное артериальное давление, высокое содержание сахара и триглицеридов в крови, а также низкий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).

В одном исследовании 15 участников в течение 2 месяцев пили томатный сок один раз в день, четыре раза в неделю. В их группе наблюдалось значительное снижение уровня «плохого» холестерина ЛПНП, повышение уровня «хорошего» холестерина ЛПВП и улучшение уровня инсулина натощак.

Защищают сердце

Диета, богатая томатами, связана со снижением риска сердечных заболеваний. Обзор 25 научных исследований показал, что высокое потребление ликопина в помидорах снижает риск сердечных заболеваний на 14%. Особенно полезно сочетать томаты с оливковым маслом: именно оно усиливает всасывание антиоксиданта ликопина.

Улучшают стул

Недостаточное количество жидкости и клетчатки в рационе может вызвать запор. Помидоры содержат эти важные компоненты, потому поддерживают гидратацию и здоровую перистальтику кишечника.

Могут снизить риск рака

Исследования показывают, что антиоксиданты ликопин и бета-каротин в томатах обладают противораковыми свойствами. Они защищают ДНК клеток от повреждений, которые могут привести к развитию рака.

Несколько научных работ показали, что мужчины, потребляющие больше помидоров, имеют более низкий риск развития рака предстательной железы.

Улучшают иммунитет

Витамин С и бета-каротин в томатном соке помогают поддерживать иммунную систему. Одно исследование показало, что томатный сок значительно повышает уровень иммунных клеток, которые, как известно, борются с вирусами.

Вред помидоров

Большинство людей могут есть как сырые, так и приготовленные помидоры как часть сбалансированной диеты. Лишь в некоторых случаях употребление свежих помидоров лучше согласовать с врачом. Например, эти овощи могут ухудшить состояние при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или мигрени.

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