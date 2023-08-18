Эксперт: Страны Балтии и Польша пойдут на закрытие границ с Беларусью 7 18.08.2023, 18:04

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Угроза слишком высока.

В пятницу, 18 августа, Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью.

На фоне этого министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Латвия, Литва и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с нашей страной.

Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко прокомментировать ситуацию с границами:

— Думаю, что это закономерно. Ведь провокации и угрозы со стороны «вагнеровцев» никуда не исчезли. Мы видим, что «учения» в Беларуси продолжаются. Когда заканчивается один их этап, то сразу же начинается очередной.

Выделю один важный момент: необходимо понимать, что угрозы не исчезают, поскольку концентрация «вагнеровцев» есть и на литовской, и на польской границах. Существует угроза того, что под видом нелегальных мигрантов в страны Европы могут проникать непосредственно «вагнеровцы». В первую очередь — в Литву и Польшу.

Могу сказать на примере того, как начиналось российское полномасштабное вторжение в Украину, что эти угрозы нельзя недооценивать. Под видом обычных гражданских лиц кто-то приезжает, проникает и ведет подготовку диверсионной подрывной деятельности.

Сколько у нас в Украине вылавливали, да и до сих пор вылавливают таких диверсантов. Несмотря на то, что они 1,5 года назад прибыли.

Вот для того, чтобы бороться с угрозами и их проявлением, другого пути нет, как закрывать пункты пропуска в целях безопасности. Я полностью понимаю такие решения Литвы и Польши.

— Литва, Латвия и Польша уже 28 августа обсудят вопрос полного закрытия границы с Беларусью. Как вы считаете, будет ли это решение принято?

— Думаю, что да. Более того, скажу, что несмотря на все «за» и «против», это решение необходимо принимать. Объясню почему.

Россия, все пророссийские группы («вагнеровцы» и другие) и белорусские власти, которые фактически действуют по указанию Кремля в этой ситуации, должны понимать, что им будут решительно противодействовать.

Кремль всегда рассчитывает на нерешительность. Российская верхушка всегда использует демократию, процедуры, верховенство права в странах Евросоюза против самого же ЕС. Мы очень часто это видим.

Нельзя дать возможность использовать России нерешительность. Наоборот, и страны Балтии, и Польша в этой ситуации должны продемонстрировать решительность и готовность давать отпор любому типу угроз. Тогда это будет четкий сигнал Кремлю.

Все иное они будут воспринимать как слабость, которая будет для них означать, что можно идти дальше.

К сожалению, белорусы оказались заложниками этой ситуации. Не белорусы ведь «вагнеровцев» приглашали приехать и стоять на границе с Польшей, накаляя обстановку.

К слову, Путин создает ситуацию конфронтации, думая, что это еще одна возможность найти какие-то точки, чтобы все-таки вынудить Запад пойти на переговоры. Для этого он постоянно нагнетает и создает угрозы для стабильности.

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