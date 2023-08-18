Украинский летчик рассказал, как «Бобры» ВСУ атакуют Москву 2 18.08.2023, 18:20

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В столице РФ становится все горячее.

В ночь на 18 августа правительственный комплекс российской столицы «Москва-Сити» в очередной раз был атакован неизвестными беспилотниками. Позже, днем, в 100 км на юг от Москвы был зафиксирован целый «рой» беспилотников.

Сайт Charter97.org спросил у полковника запаса Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана, что за БПЛА атаковали Москву.

— То, что мы видели сегодня, это еще «пристрелка» или целенаправленная атака?

— Знаете, в авиации нет такого понятия «пристрелка». Бывают разведывательные полеты, иногда полеты-сопровождения и выполнение боевых задач.

В случае с Москвой уже видно, что выполняются именно боевые задачи. Беспилотники идут с боевой нагрузкой, причем идут и БПЛА, которые выполняют задачу отвлечения для того, чтобы основные беспилотники (с боевой нагрузкой) прошли. Это уже, можно сказать, обыденные боевые действия.

Предположу, что вскоре может вырасти количество беспилотников в одной «волне» или вырастет количество «волн». Все зависит от количества произведенных беспилотников.

— Почему именно Москва выбрана объектом атак?

— В Москве расположено самое большое количество военных объектов. То есть легальных военных целей для ВСУ.

На любом аэродроме под Москвой, который может принимать боевые самолеты, будут атакованы именно военные объекты: топливоприемники, системы управления, используемые военными. Вся инфраструктура аэродрома под военные цели.

Да и в самой Москве очень много так называемых центров принятия решений. Причем иногда они встроены в гражданские объекты. 30-ый этаж какой-нибудь башни занимает Центр сбора информации Главного разведуправления Генштаба Минобороны РФ. Это легальный объект и, очевидно, что этаж будет атакован БПЛА. Я, конечно, утрирую, но происходит примерно в таком режиме.

Еще в Москве и Подмосковье много проектных бюро и сборочных объектов военной техники. Там и ракеты собирают, и тот же Центр ядерных исследований в Дубне, где идут опасные сборки. Все это будет под ударом наших беспилотников. Подчеркну, в район Москвы самая большая плотность военных объектов.

Есть еще одна местность — Урал, где тоже много сборочных военных предприятий. Но мы пока туда не достаем, просто нечем Как только у нас появится достаточной дальности беспилотник, мы и до них доберемся. Пока для выполнения боевых задач в радиусе 500-700 км находится Москва.

— Что за беспилотники могли ударить по Москве?

— Это стандартный БПЛА «Бобер», который сконструирован по аэродинамической схеме «утка». Это беспилотник самолетного типа, который очень хорошо сделан. Его дальность — около 700 км, а боевая часть может весить до 100 кг. Все зависит от оборудования или топлива, того, на какое расстояние он летит.

Он хорошо управляется: есть и прямое управление, и по GPS. Что важно — он недорогой. «Бобер» уже стоит на конвейерном производстве и, думаю, что вскоре нас ждут «волны» посерьезнее.

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