«Белавиа» распродает самолеты 1 18.08.2023, 18:42

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Продан «Боинг».

Авиакомпания «Белавиа» продала самолет Boeing 737-500 EW-290pa. Он обошелся покупателю почти в 6 млн рублей, или в 1,9 млн долларов, сообщается на сайте торговой площадки «ИПМ-Торги».

Самолет купили за сумму на 2% дороже начальной цены в 5,7 млн рублей. В состав лота, помимо собственно самолета, вошли также два двигателя и вспомогательная силовая установка.

В аукционе участвовал один покупатель, он самолет и приобрел. Кто именно это был, не сообщается. Работоспособность двигателя, узлов и агрегатов в самолете при выставлении на торги не проверялась.

В ноябре 2021 года «Белавиа» уже продала Boeing 737-500 EW-250pa почти за 3,1 млн рублей.

По данным на 15 августа этого года парк авиакомпании составлял 14 самолетов, включая проданный Boeing 737-500. Таким образом, сейчас у национального перевозчика осталось 13 самолетов.

До введения санкций из-за принудительной посадки самолета RyanAir в мае 2021 года в Минске воздушный флот «Белавиа» насчитывал 29 самолетов.

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