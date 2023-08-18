Россияне «засветили» секретный объект на крыше в Подмосковье 2 18.08.2023, 19:52

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Иллюстративное фото

Его показали на видео.

В подмосковном Красногорске сняли на видео «секретный» объект на крыше многоэтажки. Видео опубликовал российский Telegram-канал Astrah.

На ролике можно увидеть обустроенный на крыше высотки пункт, в котором находятся двое человек. В руках у одного из них прибор, который автор ролика называет «диким оружием». По его словам, в этом пункте люди находятся круглосуточно.

«Это против дронов оружие. У них эти беленькие штучки сверху - это что-то типа радаров или биноклей, камер. Чуваки явно на стреме. Вон он целится даже в кого-то», — говорит голос.

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