Россияне «засветили» секретный объект на крыше в Подмосковье

Россияне «засветили» секретный объект на крыше в Подмосковье2
- 18.08.2023, 19:52
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Его показали на видео.
В подмосковном Красногорске сняли на видео «секретный» объект на крыше многоэтажки. Видео опубликовал российский Telegram-канал Astrah.
На ролике можно увидеть обустроенный на крыше высотки пункт, в котором находятся двое человек. В руках у одного из них прибор, который автор ролика называет «диким оружием». По его словам, в этом пункте люди находятся круглосуточно.
«Это против дронов оружие. У них эти беленькие штучки сверху - это что-то типа радаров или биноклей, камер. Чуваки явно на стреме. Вон он целится даже в кого-то», — говорит голос.