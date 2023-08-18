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Экс-канцлер Австрии, который дарил Лукашенко лыжи, предстанет перед судом

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  • 18.08.2023, 21:26
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Экс-канцлер Австрии, который дарил Лукашенко лыжи, предстанет перед судом

Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии возбудила уголовное дело в отношении бывшего федерального канцлера республики Себастьяна Курца, его подозревают в даче ложных показаний. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

По данным издания, первое судебное заседание по делу Курца пройдет 18 октября. Экс-канцлера подозревают в даче ложных показаний специальному парламентскому комитету, расследовавшему вопрос назначения руководства одного из государственных холдингов в период нахождения Курца у власти. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Курц занимал пост федерального канцлера Австрии с 2017 по 2019 год, а затем с 2020 по 2021 год.

В 2019 году Курц принимал Лукашенко в Вене. Эта поездка стала первой для белорусского диктатора после долгой изоляции со стороны европейских стран. Экс-канцлер Австрии подарил Лукашенко лыжи.

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