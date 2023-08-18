Ученые: Звук в вакууме — есть 3 18.08.2023, 21:48

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Но, к сожалению, человеческий голос мы по-прежнему не сможем услышать.

В новом исследовании, опубликованном 14 июля в журнале Communications Physics, говорится, что звук может распространяться в вакууме. Но, к сожалению, человеческий голос мы по-прежнему не сможем услышать, пишет techinsider.

Ученые передавали или «туннелировали» звуковые волны между двумя кристаллами оксида цинка, которые являются пьезоэлектриками. То есть материалами, создающими электрический заряд при деформации. Получается, звук воздействует на один кристалл, возникает электрический заряд, который разрушает близлежащие электрические поля. В итоге появляется электромагнитное излучение. Если два объекта разделяют одно поле, то они могут передавать друг другу магнитные волны, в которых содержится информация о частоте звуковых волн.

Если вы думаете, что не знаете никаких пьезоэлектриков, вспомните советские дисковые телефоны с крутящимся циферблатом. В них использовался пьезомикрофон, и работал он по такому же принципу, как описано в статье: кристаллы (в телефоне — угольный порошок в коробочке) при воздействии звука деформировались и создавали электрические заряды. Они-то и передавались собеседнику.

Однако звук не может распространяться на расстояние, превышающее длину одной волны. А еще такой метод ненадежен. Исследователи обнаружили, что в большинстве экспериментов части волны искажались или отражались при прохождении через электрическое поле.

По словам ученых, это открытие может однажды помочь в разработке деталей и микросхем, похожих на те, что используются в смартфонах. Кто знает, возможно в будущем станет возможным переписываться в космосе.

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