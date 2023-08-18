Россиянка выманила деньги у оккупанта, воевавшего в Украине, а затем переехала его на авто 7 18.08.2023, 21:56

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Оккупант перевел мошеннице почти два миллиона российских рублей.

Россиянка обманула оккупанта, воевавшего в Украине, почти на два миллиона российских рублей. Когда мужчина попытался вернуть эти деньги, злоумышленница наехала на него на машине.

«Жертвой мошенницы стал 34-летний житель Воронежской области. Он пошел на войну по контракту. <…> Спустя время мужчина обратился в правоохранительные органы о краже 1,85 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка», — сообщает MK.RU. Когда потерпевший встретился с мошенницей, чтобы договориться о возврате денег, та наехала на него на машине, повредив голеностоп.

После ранения в Украине оккупант оказался в госпитале. Пока он проходил лечение, завел дружбу по переписке с молодой девушкой. Сначала она покупала продукты на деньги мужчины. Далее новая знакомая в целях безопасности попросила перевести деньги на ее карту. Спустя какое-то время мужчина попросил ее помочь с покупкой автомобиля. За все время общения потерпевший перевел мошеннице 1,85 млн рублей.

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