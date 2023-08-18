Аналитики предрекли российскому рублю новую волну падения 1 18.08.2023, 22:07

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Курс снова может уйти за 100 рублей за один доллар.

Давление властей РФ на экспортеров, которых заставили увеличить объемы продаж валютной выручки, может иметь лишь краткосрочный эффект в плане стабилизации курса рубля, поскольку экспортеры и так продавали 84-88% валютной выручки. В связи с этим курс снова может уйти за 100 рублей за один доллар.

Об этом говорится в сообщении аналитиков брокерской компании «Альфа-Капитал».

Что касается решения Центробанка РФ о резком повышении ключевой ставки (с 8,5 до 12%), то о влиянии этих действий на валютный рынок можно будет судить лишь спустя некоторое время. На сегодняшний день рынок по-прежнему остается волатильным, поэтому говорить о какой-то стабилизации ситуации пока преждевременно, отмечают эксперты. Они также выделяют два фактора, которые играют против российской валюты.

Речь идет об оттоке капитала и уходе иностранцев из России. При этом стабилизации курса рубля могут поспособствовать рост цен на нефть и сокращение скидок на российскую марку Urals к Brent, в результате чего может произойти рост экспортных доходов РФ. Остановить падение рубля также могут продажи юаней из российского Фонда национального благосостояния, добавляют аналитики.

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