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Аналитики предрекли российскому рублю новую волну падения

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  • 18.08.2023, 22:07
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Аналитики предрекли российскому рублю новую волну падения

Курс снова может уйти за 100 рублей за один доллар.

Давление властей РФ на экспортеров, которых заставили увеличить объемы продаж валютной выручки, может иметь лишь краткосрочный эффект в плане стабилизации курса рубля, поскольку экспортеры и так продавали 84-88% валютной выручки. В связи с этим курс снова может уйти за 100 рублей за один доллар.

Об этом говорится в сообщении аналитиков брокерской компании «Альфа-Капитал».

Что касается решения Центробанка РФ о резком повышении ключевой ставки (с 8,5 до 12%), то о влиянии этих действий на валютный рынок можно будет судить лишь спустя некоторое время. На сегодняшний день рынок по-прежнему остается волатильным, поэтому говорить о какой-то стабилизации ситуации пока преждевременно, отмечают эксперты. Они также выделяют два фактора, которые играют против российской валюты.

Речь идет об оттоке капитала и уходе иностранцев из России. При этом стабилизации курса рубля могут поспособствовать рост цен на нефть и сокращение скидок на российскую марку Urals к Brent, в результате чего может произойти рост экспортных доходов РФ. Остановить падение рубля также могут продажи юаней из российского Фонда национального благосостояния, добавляют аналитики.

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