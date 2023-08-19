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На борту «Белавиа» произошла разгерметизация, самолет пошел на аварийное снижение

  • 19.08.2023, 11:50
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На борту «Белавиа» произошла разгерметизация, самолет пошел на аварийное снижение

В аэропорт Минска стянули экстренные службы.

В самолете «Белавиа», который следовал из Екатеринбурга, произошла разгерметизация. В аэропорту «Минск» борт встречали экстренные службы.

Из Екатеринбурга самолет вылетел в 10.07 по минскому времени. В 14.27, когда самолет все еще находился в зоне ответственности Московского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, капитан воздушного судна доложил о разгерметизации и запросил аварийное снижение.

Капитан принял решение следовать в аэродром назначения, следует из данных сервиса мониторинга авиаинцидентов.

Борт благополучно приземлился в Минске в 17.56. Как рассказал «Зеркалу» читатель, самолет встречали аварийные службы и скорые.

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