Россияне запаниковали из-за прорыва ВСУ в районе Антоновского моста

Россияне запаниковали из-за прорыва ВСУ в районе Антоновского моста1
- 19.08.2023, 14:35
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На левый берег Днепра нацелен мощный бронированный «кулак».
Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают о подготовке ВСУ масштабного прорыва на левом берегу Днепра в Херсонской области. Россияне сообщают о мощном ударном кулаке в районе Антоновского моста.
«По оперативным данным, ВСУ готовят прорыв в районе Антоновского моста. Могут начать удар со дня на день.
Сконцентрированы уже 3 волны по 2500 человек и 38 бронемашин «Страйкер», Maxxpro и «Бушмастер». 23 танка, включая 4 Леопарда-1 и 3 Челленджера-2», — говорится в сообщении.