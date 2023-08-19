Россияне запаниковали из-за прорыва ВСУ в районе Антоновского моста 1 19.08.2023, 14:35

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На левый берег Днепра нацелен мощный бронированный «кулак».

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают о подготовке ВСУ масштабного прорыва на левом берегу Днепра в Херсонской области. Россияне сообщают о мощном ударном кулаке в районе Антоновского моста.

«По оперативным данным, ВСУ готовят прорыв в районе Антоновского моста. Могут начать удар со дня на день.

Сконцентрированы уже 3 волны по 2500 человек и 38 бронемашин «Страйкер», Maxxpro и «Бушмастер». 23 танка, включая 4 Леопарда-1 и 3 Челленджера-2», — говорится в сообщении.

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