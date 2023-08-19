закрыть
19 августа 2023, суббота, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне запаниковали из-за прорыва ВСУ в районе Антоновского моста

1
  • 19.08.2023, 14:35
  • 5,872
Россияне запаниковали из-за прорыва ВСУ в районе Антоновского моста

На левый берег Днепра нацелен мощный бронированный «кулак».

Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают о подготовке ВСУ масштабного прорыва на левом берегу Днепра в Херсонской области. Россияне сообщают о мощном ударном кулаке в районе Антоновского моста.

«По оперативным данным, ВСУ готовят прорыв в районе Антоновского моста. Могут начать удар со дня на день.

Сконцентрированы уже 3 волны по 2500 человек и 38 бронемашин «Страйкер», Maxxpro и «Бушмастер». 23 танка, включая 4 Леопарда-1 и 3 Челленджера-2», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк