Политолог: Верхушка РФ готова ликвидировать Путина 19.08.2023, 20:18

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По хозяину Кремля ударил и бунт Пригожина.

Российская верхушка готова ликвидировать Путина в случае сопротивления, но осталось понять, кто именно это сделает. Об этом заявил известный политолог Андрей Пионтковский.

«Читайте внимательно переговоры Грэма (американский сенатор Линдси Грэм — прим.), они опубликованы в газете Moscow Times. Он прямо говорит: я сидел напротив высших путинских чиновников и советников, и они мне говорили странные вещи, что да, мы понимаем, война была ошибкой, и мы согласны на ваш план, но Путин на это не соглашается… Понимаете? Да и другие сигналы говорят о том, что у Путина резко изменились устои после мятежа Пригожина, который считают неудачным», - отметил эксперт.

Андрей Пионтковский добавил, что в действительности бунт был удачным, ведь ослабил власть президента РФ, показал обреченность войны, на которой акцентировал внимание Евгений Пригожин.

«Некоторые трактуют Пригожина как ястреба, который боролся против «мягкого» Путина, чтобы еще жестче вести войну. Читайте его выступления - он не только критиковал Шойгу. Он говорил: не мы развязали эту бессмысленную войну. И эти люди, о которых вы спрашивали, можно говорить о персоналиях, а Грэм о них говорит в общем, - они сидели напротив Грэма и они ему говорили: да, мы согласны с вашим планом, но помешает Путин - он хочет продолжать войну, потому что он боится, что даже в случае заключения почетной ничьей он все равно не удержится у власти. Он удержится у власти, пока идет война. И Грэм заканчивает фразой, как будто сообщает своему руководству: я считаю, что мы должны опираться на этих людей, которые готовы принять наш план, и насколько я их понял, в случае сопротивления Путина они готовы его убрать - нам остается прикинуть, кто там сидел и кто эти люди», - подчеркнул политолог.

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