Белорусский «залет» на территорию Польши: готовится пик провокации 2 Телеграм-канал Сynic

2.08.2023, 8:38

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иллюстративное фото

Ружье может выстрелить до конца октября.

Военные вертолеты, которые залетели на территорию Польши с территории Беларуси, - это первые шаги к повышению ставок за этим игровым столом с «Вагнером» в РБ, ядерным оружием, походом на Польшу и т.п.

Предупреждал и предупреждаю повторно: сверхэскалация на грани прямого военного столкновения без перехода в оный между РБ и Польшей почти неминуема: вероятно будет осуществлен как минимум прорыв границы группой мигрантов, за спинами которых будут «вагнеровцы» с оружием.

Перелет границы вертолетами - это «пробный шар» в сторону готовности Польши реагировать на переход красных линий.

Ситуация является намеренной провокацией РФ руками Лукашенко.

РФ «тестирует» Польшу на прочность, как это когда-то делала с Эрдоганом прямо перед учениями. Так что верным шагом будет уничтожение любого объекта, реализующего вторжение через границу Польши.

При этом, как сообщают коллеги из аналитических ведомств, «пиком провокации» может стать попытка входа через «белорусский балкон» в Украину (т.е. может быть реализован тот самый план, разработанный в начале войны, по проникновению в западные регионы Украины), в то время как нагнетание «коридора» в данном случае выступает в качестве операции прикрытия и дымовой завесы.

Так или иначе, это ружье должно выстрелить до конца октября, чтобы завершить этот политический сезон.

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