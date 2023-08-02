Аркадий Мошес: Лукашенко дал повод смеяться над собой 2.08.2023, 14:37

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Сколько будет стоить белорусскому режиму «шутка» о «вагнеровцах»?

Лукашенко, который грозил Польше «экскурсией «вагнеровцев» в Жешув и Варшаву», неожиданно заявил, что «он просто пошутил».

Что заставило белорусского диктатора изменить риторику? Есть ли угроза со стороны российских наемников для соседних с Беларусью стран? Как Польша может отреагировать на провокации?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадием Мошесом.

— Давайте начнем с исторической лекции Путина на Совбезе РФ, где он рассказывал, как Сталин «создал современную Польшу». Затем Лукашенко привез в Петербург карты и показывал, «откуда готовилось нападение на Беларусь». Белорусский диктатора рассказал, что «вагнеровцы» хотят «пойти на экскурсию в Жешув и Варшаву». Зачем Кремлю понадобилось разыгрывать антипольскую карту?

— Надо вспомнить, что это не начало. О польских «претензиях на Западную Украину», о роли Польши в расчленении Чехословакии в тридцатые годы, непосредственно в вопросе Тешинской области, Путин говорил неоднократно.

Трудно понять, что это ему дает. Мне кажется, что Путин пытается отвлечь внимание от вещей, которые в реальности обсуждать было бы важнее, но некомфортно для него. К примеру — отсутствие последствий после мятежа «вагнеровцев», в ходе которого, не будем забывать, погибло несколько российских летчиков. Он не хочет это обсуждать, он не хочет наказывать Пригожина. Путину нужно отвлечь внимание от внутриполитических проблем. И в плане внешней политики все эти заявления, публичные атаки на Польшу тоже призваны переключить внимание, увести его от ситуации в Украине. Но, очевидно, в практическом плане из этого ничего не выйдет.

Еще отмечу, что Путин в последние годы отличается тем, что если уж он принимает для себя какой-то нарратив, то начинает его постоянно использовать. Сейчас у него есть «зуб» на Польшу, поэтому он так упорно повторяет одну и ту же историю.

Про «карты Лукашенко» я ничего сказать не могу. По-моему, это уже мем, который живет своей собственной жизнью. «Карты Лукашенко» относятся к той же категории, что и история с «Ником и Майком». Она кроме усмешки ничего не вызывает.

— Путин более последователен в своих заявлениях. Лукашенко же заявил, что его рассказы про «экскурсию вагнеровцев» — шутка. Почему он сменил риторику?

— Про последовательность Путина я бы говорить не стал. Когда-то он пытался налаживать отношения с Польшей, когда премьер-министром этой страны был Дональд Туск, что закончилось Смоленской трагедией и гибелью президента Леха Качиньского. Путин меняет свои публичные позиции в зависимости от обстоятельств.

Что касается Лукашенко, то его заявления, безусловно, были восприняты как несерьезные. Очевидно, что если он попытается организовать «экскурсию» «вагнеровцев» в Польшу, то она закончится в течение двух минут после того, как они начнут пересекать границу.

Поэтому здесь проблема не в непоследовательности, а в несерьезности. Лукашенко начал давать такими заявлениями поводы просто смеяться над собой. Я не думаю, что он этого добивался. Возможно, люди вокруг него поняли, что Лукашенко переборщил с этими шутками, поэтому решили пойти назад. Опять-таки, для Лукашенко сегодня говорить одно, а завтра — другое, совершенно характерная черта.

— Видите ли вы сценарий, в котором «вагнеровцы» могут быть использованы для провокаций против соседних стран — Польши, Литвы, Латвии?

— Для провокаций — да. Собственно, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит на границах. Для помощи нелегальным мигрантам в проникновении в Польшу и дальше — да. В этом аспекте гибридной войны они могут быть использованы. Но в качестве военной силы для военно-диверсионных или просто диверсионных операций на территории Польши, думаю, нет. «Вагнер» не представляет из себя военной силы, которая могла бы угрожать стране НАТО.

Если говорить серьезно, нужно понимать, что Путину подобные вещи ничем не грозят, кроме каких-то дипломатических демаршей и, к примеру, отзыва послов, а вот Лукашенко такое поведение последствиями как раз грозит. Польша, а вместе с ней и Литва, вполне может принять решение о закрытии белорусской границы. Тогда возникнет серьезный кризис и Лукашенко придется объясняться с гражданами, которым за покупками в Белосток придется ездить чуть ли не через Таллинн. Варшава предложит свою версию того, почему граница закрыты, и информация до людей в Беларуси однозначно дойдет. Не стоит рассчитывать на то, что Лукашенко удастся легко выкрутиться, сказав: «Я же просто шутил». Этого будет недостаточно.

— Несмотря на то, что «Вагнер» не подчиняется ни Лукашенко, ни Минобороны РФ, отвечать будет белорусский диктатор?

— Да, ведь призвать Россию к ответственности, выступить в отношении России с какими-то серьезными мерами за «плохое поведение» «вагнеровцев» гораздо труднее. А Беларусь может серьезно пострадать. Закрытие западной границы Беларуси, это вещь достаточно болезненная.

К слову, вы сказали, что никому «вагнеровцы» не подчиняются, но это неверно и вряд ли стоит так формулировать. Они, безусловно, подчиняются Москве. Мы не знаем всех подробностей договоренностей между Пригожиным, «вагнеровцами» и Кремлем, но речь не идет о силе, которая никому не подчиняется. Речь идет о группе людей, которая проштрафилась перед кремлевским руководством. Теперь им нужно будет замаливать грехи. Поэтому видеть в них какую-то вольницу, людей, которые не будут никому подчиняться, просто невозможно. Эти тысячи людей получают зарплаты, их кто-то ежедневно кормит, выдает обмундирование и т.д. — и это не Лукашенко. Поэтому, думаю, они находятся в еще более серьезной зависимости от Москвы, чем были до мятежа, когда обладали тяжелым вооружением.

— Закрытие границы — единственный возможный ответ? Или могут быть приняты еще какие-то меры?

— Могут быть еще. На протяжении последнего года санкционное давление на Беларусь не усиливалось вообще. Почему — мне объяснить трудно, но, думаю, это была косвенно протянутая Лукашенко рука. Намек на то, что если он не будет еще больше (хотя не знаю, куда может быть больше) помогать России в войне против Украины, санкции останутся на прежнем уровне.

Но провоцировать такие страны, как Польша или Литва, я бы в сегодняшней ситуации ему не советовал. Санкционное давление на Беларусь может усилиться достаточно резко. Да, Путин придет ему на помощь и потратит какие-то деньги, но вряд ли это входит в его планы. В последние дни аналитики не случайно подметили, что списывая долги странам Африки, Кремль не проявляет аналогичной щедрости в адрес режима в Минске. Потому что каждый рубль, потраченный на режим Лукашенко, это рубль, который не будет потрачен на производство новых снарядов, которые могли бы быть применены в Украине.

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