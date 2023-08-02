Дрон «Бобер»: раскрыты подробности о загадочном БПЛА, атаковавшем правительственный квартал в Москве 2 2.08.2023, 15:02

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Беспилотник способен поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

Новые беспилотники «Бобер» украинского производства медленно летят, но имеют большую дальность полета. Такой дрон способен поражать цели на расстоянии в более 1000 километров, пишет BuildingTECH.

Дрон похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла. БПЛА сконструирован по аэродинамической схеме "утка". Она обеспечивает эффективность изменения высоты полета, чтобы успешно проходить зоны действия ПВО или менять цель без потери подъемной силы.

Отмечается, что стоимость дрона «Бобер» составляет около 4 миллионов гривень.

Украинский дрон «Бобер» - характеристики

По предварительным данным, технические характеристики дрона следующие:

размах крыла - примерно 2,5 м;

длина около - 2- 2,5 м,

скорость – 150- 200 км/ч;

вес - около 150 кг;

боевая часть - около 20 кг.

Как сообщал сайт Charter97.org, со ссылкой на Newsweek, по мнению западных военных экспертов, беспилотики «Бобер» могут стоять за атаками дронов на Москву. Аналитики отмечают, что БПЛА «Бобер» похожи на иранские дроны Shahed.

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