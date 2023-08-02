Мужчина придумал оригинальный способ контрабанды сигарет через польско-белорусскую границу 1 2.08.2023, 15:26

2,418

Товар был спрятан в банках с борщом.

Сотрудники таможни Райгардского дорожного поста после проверки вещей велосипедиста, въехавшего из Беларуси, обнаружили спрятанные от таможенного контроля контрабандные сигареты в банках из-под консервированной свеклы.

Гражданин Республики Польша, приехавший из Беларуси в Литву через автопост Райгард на велосипеде, заявил таможенникам, что не перевозит облагаемые налогом и запрещенные товары.

Оценив возможный риск, сотрудники таможни проверили перевозимые велосипедистом вещи.

Контрабандные сигареты были расфасованы по банкам и замаскированы вареной свеклой, рассказали в литовской таможне.

Выяснилось, что в банки из-под свеклы было заложено 29 пачек сигарет «MONTE CARLO RED», «NAR», «MINSK 5 SUPERSLIMS», «PREMIER 7» без белорусских этикеток.

Сотрудники таможни задержали сигареты, а на нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Такая контрабанда карается штрафами и конфискацией незаконно ввезенных табачных изделий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».