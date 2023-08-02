Александр Мусиенко о белорусских вертолетах в Польше: Этот лишь часть плана 2.08.2023, 16:47

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Александр Мусиенко

Чего добиваются Путин и Лукашенко?

Два военных вертолета Беларуси (Ми-8 и Ми-24) вчера, 1 августа, нарушили государственную границу Польши.

Случайность или провокация? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— Я это все вкладываю в единую логику происходящего. Все началось с перебазирования «вагнеровцев» на территорию Беларуси, этот процесс еще не закончен.

Позже Путин заявил о том, что ему не нравятся современные границы Польши. Что такими их придумал Сталин. Кстати, это высказывание очень напоминает тезисы, которые он использовал до полномасштабного вторжения в Украину. Только тогда он говорил, что «Украину придумал Ленин, ее не существует». Здесь же он вспомнил Сталина. Риторика схожая.

Потом была встреча Путина с Лукашенко, где белорусский диктатор, как он потом выразился, якобы пошутил об «экскурсии» в Жешув и Варшаву «вагнеровцев».

Следующие шаги — учения «вагнеровцев» и белорусских войск в районе Бреста и Гродно. На полигонах, которые фактически граничат с территорией Польши. Здесь стоит отметить и ситуацию с мигрантами, которых начинают использовать для провокаций. И вот теперь вертолеты. Это систематические, абсолютно спланированные действия.

— Как далеко в своих провокациях может зайти Лукашенко?

— Мне кажется, у них есть определенный план, который на одном этапе предусматривает расшатывание ситуации, провокации на границе Беларуси и Польши. Тем самым Путин проверяет реакцию Польши и НАТО, как они будут действовать.

Здесь я вижу два сценария. Первый: они будут засылать «вагнеровцев» под видом нелегальных мигрантов. Цели у них могут быть разные, например — изучение каких-то объектов в Польше с целью дальнейших провокаций.

Второй сценарий: заход вооруженных диверсионных групп «вагнеровцев» под черными флагами, а не России или Беларуси, как будто они сами по себе. С целью вступления в боестолкновения с польскими подразделениями либо с целью проведения диверсий.

Характер деятельности этих групп такой, что они проникают, а потом возвращаются назад в Беларусь.

Это все — проверка реакции, как будет действовать НАТО, реагировать, какие сделают заявления и шаги. Как далеко готов Альянс, будет ли он един во мнении, что это атака России и Беларуси на суверенное государство. Либо кто-то скажет, что это атака какой-то «террористической группы», а речь не идет об атаке государств. Мол, давайте с ними бороться, как с террористами.

Это все следствия того, что Путин как раз расширяет линию фронта, поскольку он не может добиться сейчас военным путем победы в Украине. Он использует различные методы, в том числе — и так называемые гибридные.

Знаете, многие оценивают действия Кремля исключительно с рациональной точки зрения. И это ошибка. Там не всегда действуют рационально и обдуманно.

На мой взгляд, конечная цель этого всего, чтобы США и НАТО согласились на какие-то переговоры с Россией. В том числе — склоняя Украину к уступкам.

Скажем так, они же понимают, что у НАТО могут быть разные оценки этой ситуации. Вот они и хотят шантажировать США, Брюссель тем, что, мол, вы можете быть не едины, так зачем вам сейчас демонстрировать отсутствие единства НАТО, давайте как-то договоримся.

— На днях лидер гражданской кампании «Европейския Беларусь» Андрей Санников в интервью напомнил, что еще в 2009-ом году на территории Беларуси прошли самые масштабные после развала СССР маневры «Запад-2009». Уже тогда отрабатывался ядерный удар по Варшаве, танковый прорыв через Сувалкский коридор и отсечение стран Балтии от Европы.

Все эти сценарии готовятся уже давно. Каким может быть ответ Польши на фоне последних событий?

— Действительно, в 2009-ом году проходили такие учения. Тогда рассматривалась возможность нанесения тактического ядерного удара. Потом был еще и похожий «Запад-2017». Все эти все планы есть.

Знаете, я и в Украине наблюдаю дискуссии, что, мол, это все несерьезно. Россия на это не пойдет, зачем это нужно Лукашенко.

Сразу скажу, что, во-первых, Лукашенко — не самостоятельная фигура. У него нет никакого выбора. Во-вторых, я много такого слышал и накануне российского полномасштабного вторжения в Украину. Что, мол, нет, Россия не пойдет, войск мало, зачем им это нужно. А санкции, а реакция мировой общественности?

Поэтому угроза есть. Понятно, что 5-7 тысяч «вагнеровцев» — не угроза для польской армии. Просто характер их использования разный. Тут же не идет речь, что им будет ставиться задача зайти и, например, оккупировать Варшаву. Нет.

Им будет ставиться задача зайти, провести диверсию на каком-то объекте, уйти назад в Беларусь. Но это тоже ведь определенные вызовы для Польши и НАТО.

Вот зайдет, например, в Польшу группа 100-200 человек. Вступят в какое-то боевое столкновение и отступят назад на территорию Беларуси. Польша обратится в НАТО и скажет: «Статья номер 5. Мы знаем, что вот они сейчас сидят в Беларуси. Давайте зайдем и оттуда их выбьем или нанесем удар, уничтожим».

Как тогда будет действовать НАТО? Проголосует консенсусом, что давайте ударим по базе «вагнеровцев» в Беларуси? А что на это Россия? Вот Путин и проверяет сейчас реакцию. Пользуется ситуацией.

Сейчас как никогда идет речь о гибридности проведения этих операций. Правильно бьют тревогу те, кто говорит, что нельзя допустить реализации этих сценариев.

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