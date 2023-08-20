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Мощный взрыв в Курске: беспилотник ударил по стратегическому объекту

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  • 20.08.2023, 8:05
  • 18,778
Мощный взрыв в Курске: беспилотник ударил по стратегическому объекту

Ранее из этого района в сторону Украины были запущены ударные дроны.

В воскресенье, 20 августа, около 03:20 в российском городе Курск прозвучал мощный взрыв. В районе железнодорожного вокзала виднелся дым.

Об этом сообщают российские СМИ. В сети публикуют кадры с места событий, передает obozrevatel.com.

На опубликованных фото и видео можно заметить, что над вокзалом поднялся дым. Внутри здания рассыпаны осколки стекла.

По данным российских источников, на место происшествия были вызваны пожарные и правоохранительные органы.

«По предварительным данным, ВСУ совершили атаку на Курский вокзал при помощи БПЛА», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Немного позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о раненых в результате инцидента.

«По предварительной информации он (дрон – Ред.) врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — сообщил губернатор.

Из района Курска прошлой ночью были запущены в сторону Украины ударные дроны, сообщал Генштаб ВСУ.

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