Дроны атаковали воинскую часть в Ростовской области РФ 20.08.2023, 10:19

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Жителей Каменск-Шахтинского разбудил громкий взрыв

В Ростовской области РФ пожаловались на атаку дронов, произошедшую утром 20 августа. Все три дрона якобы «были успешно нейтрализованы российскими РЭБ».

Два из них упали на территории одной из воинских частей региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска», – уверил Голубев.

В комментариях в местных чатах жители Каменск-Шахтинского рассказывают, что слышали громкий взрыв, однако называют разное время, когда он был слышен. Некоторые пишут о звуке взрыва около 4 часов утра, некоторые называют время 4:40 – 5:00.

Напомним, в ночь на 20 августа в Курске прогремел взрыв на вокзале. Причиной стало попадание дрона в крышу здания вокзала, там вспыхнул пожар.

Тем временем в Московской области закрывали аэропорты из-за атаки дронов.

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