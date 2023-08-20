Беспилотники массированно атаковали Белгород

Беспилотники массированно атаковали Белгород2
- 20.08.2023, 15:29
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Российские власти заявили о целом «рое» БПЛА.
Российские власти днем 20 августа заявили о новой атаке дронов на Белгород и Белгородскую область РФ, передает УНИАН.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.
Российский телеграм-каналы пишут, что после массовой атаки БПЛА над Белгородом поднимается дым.