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Беспилотники массированно атаковали Белгород

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  • 20.08.2023, 15:29
  • 4,166
Беспилотники массированно атаковали Белгород

Российские власти заявили о целом «рое» БПЛА.

Российские власти днем 20 августа заявили о новой атаке дронов на Белгород и Белгородскую область РФ, передает УНИАН.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Российский телеграм-каналы пишут, что после массовой атаки БПЛА над Белгородом поднимается дым.

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