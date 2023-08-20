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В Польше найдены захоронения «вампиров» XVII века

  • 20.08.2023, 19:05
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В Польше найдены захоронения «вампиров» XVII века

Фотофакт.

Польские археологи во время раскопок нашли могилу девочки 5-7 лет, погребенной лицом вниз и с замком на ноге. Это уже вторая такая находка «вампира» на том же кладбище.

Как сообщается на сайте университета Николая Коперника в Торуни, сотрудники Института археологии уже второй год проводят раскопки в деревне Пень (Pień) недалеко от Домбровы Хелминьской (гмина Быдгощ).

В прошлом году археологи нашли могилу, в которой находился скелет молодой девушки 17-20 лет. Она была похоронена согласно специальному ритуалу. С целью предотвращения «воскресения» вокруг шеи девушки был закреплен серп острием вниз, а на большой палец левой ноги был повешен треугольный замок.

Ученые говорят, что тесты ДНК пока только подтвердили, что останки принадлежали девушке, но ведется дальнейшая работа, и весьма вероятно, что будет получено больше информации (например, цвет глаз и волос, тон кожи, происхождение и, возможно, генетические заболевания). После осмотра черепа на небе был замечен зеленый налет. Возможно, это результат длительных попыток лечения боли и лихорадки с помощью золотой суспензии.

Во время исследования было установлено, что через некоторое время после смерти гроб с телом девушки был с какой-то целью открыт. Видно, что скелет поврежден в результате каких-то действий. Как говорят ученые, в XVII веке за колдовство судили даже умерших людей, возможно, так было и в этом случае.

Шелковая ткань чепца, в котором похоронена девушка, была отправлена на исследование, показавшее значительное сходство этого материала с материалами из Южной Европы или Англии. Благодаря этому ученые получили очередное подтверждение гипотезы о том, что человек, похороненный в этом месте, должен был происходить из высших, более состоятельных социальных слоев.

В этом году ученые продолжили раскопки. Они попытались проверить, нет ли поблизости других таких захоронений, что было бы важно для интерпретации функции исследуемого ими кладбища.

В результате примерно в 1,5-2 метрах от прошлогодней находки археологи обнаружили странное захоронение ребенка 5-7 лет, положенного лицом вниз в могильную яму. Такое расположение трупа может свидетельствовать о том, что люди боялись умершего и его «деятельности» после смерти. Например, что он может укусить живого. Поворот лицом вниз должен был заставить умершего впиться в землю, чтобы он больше не представлял угрозы.

Интересно, что сохранилась только часть скелета ребенка — от голени вниз, кроме того, под костями археологи нашли треугольный висячий замок, почти такой же, как тот, что был на останках девушки-«вампира», обнаруженных в прошлом году. Анализ пластов показывает, что могила была вскрыта и часть трупа вынесена. Но неизвестно, когда и что случилось с останками, возможно, они были осквернены.

Над вышеупомянутой могилой ребенка было обнаружено загадочное количество нескольких детских скелетов. Фрагмент челюсти одного из них окрашен в зеленый цвет. Подобный зеленый оттенок наблюдался и на небе «вампирши». Возможно, эта та нить, которая соединяет обе находки. Но может быть, это след от какой-то другой практики. Например, у этого человека во рту мог находиться предмет из медного сплава.

Во время полевых исследований ученым также удалось обнаружить нестандартное захоронение беременной женщины, у которой сохранились останки плода.

Что заинтриговало археологов, так это расположение могилы в необычном месте.

Руководитель экспедиции археологов профессор Дариуш Полиньский отмечает:

«Обычно могилы выкапывают там, где это относительно легко сделать, традиционно на песчаных участках. В этом случае могила располагалась в очень твердой, плотной, каменистой почве. Странно, что они приложили столько усилий, чтобы похоронить ее вот так. Интересно, что через какое-то время на этом месте была раскопана еще одна могила. В процессе был поврежден скелет беременной женщины: отсутствует правая рука. Но эта могила — что очень загадочно — оказалась пустой, в ней не было костей».

Пазлы, последовательно собранные и составленные учеными, дают все более детальное представление о некрополе в Пне и его особом характере.

«О нем нет никаких упоминаний ни в письменных источниках, ни на картах. Это характерно для кладбищ, где людей, исключенных из определенного сообщества, сторонились не только при жизни, но и после смерти. Такое кладбище размещалось вдали от зданий, за городскими стенами, на перекрестках, на пастбищах и пустырях. Думается, из-за большого количества нетипичных могил со следами странных обычаев, которые явно свидетельствуют о том, что умерших боялись, можно предположить, что и здесь мы имеем дело с таким кладбищем, где похоронены люди, исключенные из сообщества», — отмечает профессор Полиньский.

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