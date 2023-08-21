закрыть
21 августа 2023, понедельник, 9:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Недалеко от дома российской пропагандистки Симоньян упал дрон

  • 21.08.2023, 9:15
Недалеко от дома российской пропагандистки Симоньян упал дрон

Его сбила ПВО.

Недалеко от дома российской пропагандистки Маргариты Симоньян упал дрон

БПЛА упал в Истринском районе Подмосковья.

Как писал сайт Charter97.org, над московскими аэропортами сегодня закрывали небо. Подмосковье (атаковали БПЛА/ru/news/2023/8/21/560535/).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк