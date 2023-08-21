Недалеко от дома российской пропагандистки Симоньян упал дрон
- 21.08.2023, 9:15
Его сбила ПВО.
Недалеко от дома российской пропагандистки Маргариты Симоньян упал дрон
БПЛА упал в Истринском районе Подмосковья.
Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 21, 2023
Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений. pic.twitter.com/3yL3KCd7eF
Как писал сайт Charter97.org, над московскими аэропортами сегодня закрывали небо. Подмосковье (атаковали БПЛА/ru/news/2023/8/21/560535/).