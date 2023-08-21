Рой дронов-камикадзе уничтожил российский опорный пункт 21.08.2023, 11:46

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Видеофакт.

Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт с помощью дронов-камикадзе.

Видеозапись атаки роя беспилотников бойцы опубликовали в соцсетях. Кроме того, украинские воины перехватили радиопереговоры российских командиров, отдавших приказы во время этой атаки.

«Прекрасные кадры уничтожения российского опорного пункта подразделением аэроразведки Erebus Group. Военные РФ устроили «берлогу», которую вместе с личным составом накрыл рой наших дронов-камикадзе. Особую ценность этим кадрам придает перехват вражеских радиопереговоров, которые в реальном времени сопровождают видео. Командиры оккупантов были ошеломлены тем, что происходило и обещали оказать помощь раненым только на словах, а на деле побоялись отправить за ними даже плохую «буханку». После отличной работы наши воины заняли эту позицию», - говорится в комментарии к видео.

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