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Рой дронов-камикадзе уничтожил российский опорный пункт

  • 21.08.2023, 11:46
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Рой дронов-камикадзе уничтожил российский опорный пункт

Видеофакт.

Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт с помощью дронов-камикадзе.

Видеозапись атаки роя беспилотников бойцы опубликовали в соцсетях. Кроме того, украинские воины перехватили радиопереговоры российских командиров, отдавших приказы во время этой атаки.

«Прекрасные кадры уничтожения российского опорного пункта подразделением аэроразведки Erebus Group. Военные РФ устроили «берлогу», которую вместе с личным составом накрыл рой наших дронов-камикадзе. Особую ценность этим кадрам придает перехват вражеских радиопереговоров, которые в реальном времени сопровождают видео. Командиры оккупантов были ошеломлены тем, что происходило и обещали оказать помощь раненым только на словах, а на деле побоялись отправить за ними даже плохую «буханку». После отличной работы наши воины заняли эту позицию», - говорится в комментарии к видео. 

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