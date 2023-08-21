В Минске судят известного «ябатьку»
- 21.08.2023, 12:40
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Его обвиняют в хулиганстве.
В суде Заводского района Минска рассматривают дело провластного политического аналитика Михаила Малаша, которого обвиняют по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК), пишет «Медиазона».
Издание обнаружило дело в отношении Михаила Анатольевича Малаша в расписании «Электронного судопроизводства». «Медиазона» подтвердила, что обвиняемым по делу проходит политический аналитик, а не его полный тезка.
Малаш представляется бизнесменом и политическим аналитиком. Он был гостем в программе «Скажи не молчи» на «Беларусь 1», пишет для сайтов «Русская народная линия» и «Политринг».