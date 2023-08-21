закрыть
21 августа 2023, понедельник, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске судят известного «ябатьку»

  • 21.08.2023, 12:40
  • 5,576
В Минске судят известного «ябатьку»

Его обвиняют в хулиганстве.

В суде Заводского района Минска рассматривают дело провластного политического аналитика Михаила Малаша, которого обвиняют по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК), пишет «Медиазона».

Издание обнаружило дело в отношении Михаила Анатольевича Малаша в расписании «Электронного судопроизводства». «Медиазона» подтвердила, что обвиняемым по делу проходит политический аналитик, а не его полный тезка.

Малаш представляется бизнесменом и политическим аналитиком. Он был гостем в программе «Скажи не молчи» на «Беларусь 1», пишет для сайтов «Русская народная линия» и «Политринг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк