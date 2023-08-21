Генерал Ходжес: США готовятся к возможной войне с РФ в Европе 3 21.08.2023, 13:20

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Бен Ходжес

Вашингтон посылает Кремлю сигнал.

Соединенные Штаты постоянно работают с союзниками, чтобы увеличить возможности ПВО и ПРО, а также материально-техническое обеспечение.

Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью liga.net.

Он ответил на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты к гипотетической войне с Россией в Европе.

«Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение», – отметил Ходжес.

«Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе... Мы готовились к этому постоянно, когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет», - добавил генерал.

В то же время, сказал Ходжес, по его мнению, ядерного апокалипсиса не будет.

«Даже россияне знают, что им это не обеспечит положительный результат, если они это сделают», - подытожил он.

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