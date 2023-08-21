Российские СМИ: Песков не появляется на публике после скандального интервью
- 21.08.2023, 15:25
- 6,906
Пресс-секретарь Путина пропал из публичного поля.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков не дает брифингов и не появляется на публике третью неделю, сообщают российские СМИ.
Пресс-секретарь Путина пропал из публичного поля после интервью The New York Times, в котором он заявил, что «президентские выборы в России — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия».
Вслед за этим Песков сказал, что американский журналист неправильно передал его слова.