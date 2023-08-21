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СМИ: ВСУ освободили Работино

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  • 21.08.2023, 17:23
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СМИ: ВСУ освободили Работино

Населенный пункт под полным контролем Украины.

Подразделения украинской армии значительно продвинулись в Работино и взяли населенный пункт практически под полный контроль. Согласно поступающей информации, почти вся юго-западная часть села находится под контролем ВСУ. Согласно другим источникам, украинская армия уже полностью контролирует населенный пункт.

Генеральный штаб ВСУ официальных заявлений пока не делал, подчеркивает dialog.ua.

Кадры с беспилотников, эксклюзивно полученных Kyiv Post, показывают подразделения ВСУ, которые все еще ведут боевые действия и, возможно, участвуют в операциях по зачистке остатков российских сил в тактически важном поселке Работино. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

В Сети также появилось видео того, как украинский танк ведет огонь из спаренного пулемета по российской позиции, находящейся менее чем в сотне метров. Танк поддерживает боевая машина пехоты ВСУ, стреляющая из собственного оружия, крупнокалиберного пулемета или автоматической пушки.

«Украинская бронетехника, расположенная в центральной / южной части Работино и стреляющая с юга, подтверждает заявления об украинском наступлении. Деревня, вероятно, полностью освобождена. Местонахождение автомобилей: 47.444303, 35.839193», - комментирует видео аналитик Кайл Глен.

Реакция сухопутных войск Москвы, по-видимому, ограничивается огнем из стрелкового оружия, при этом на 4-минутном 20-секундном видео боя не видно ни движения российских войск, ни техники. Ближе к концу видео происходит запуск российского зенитно-ракетно-артиллерийского огня по украинской технике.

Видео завершается тем, что украинские боевые машины развертывают противоракетные гранаты самозащиты, когда одна из них отступает на высокой скорости.

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