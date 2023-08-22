Дональд Трамп остался на свободе под залог в $200 тысяч 4 22.08.2023, 7:56

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Дональд Трамп

Фото: AP

Экс-президент США ушел от ареста по делу о вмешательстве в выборы.

Бывший президент США Дональд Трамп согласился на залог в размере $200 тыс. и другие условия увольнения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон в понедельник

Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Условия увольнения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, шире, чем изложенные в других приказах относительно обязательств, принятых ранее.

В отличие от некоторых его обвиняемых, бывшему президенту запрещено использовать социальные сети для нападения на 18 своих обвиняемых по делу, а также на любых свидетелей или 30 необвиненных соучастников.

«Ответчик не должен совершать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, которое, как ему известно, является сообвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать осуществлению правосудия», — говорится в постановлении, подписанном судьей Верховного суда округа Фултон Скоттом Макафи.

Указ также запрещает Трампу «прямо или косвенно» общаться по делу с любым из его обвиняемых или свидетелей по делу, кроме как через своих адвокатов. Подобное положение было включено в приказы о залоге для некоторых его соответчиков.

Приказ также подписан окружным прокурором округа Фултон Фанни Уиллис и тремя адвокатами Трампа: Дрю Финдлингом, Марисой Голдберг и Дженнифер Литтл.

Отметим, что 19 августа издание CNN предполагало , что на этой неделе Трамп может добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку «Секретный вечерний брифинг», которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.

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