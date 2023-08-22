Польша назвала условие полного закрытия границ с Беларусью

Польша назвала условие полного закрытия границ с Беларусью2
- 22.08.2023, 8:24
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Детали озвучил замминистра внутренних дел Мацей Вонсик.
Польша может закрыть все переходы на границе с Беларусью, если заметит агрессивные действия со стороны «вагнеровцев» или другие симптомы, но решение еще не принято.
Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик «Гость событий» на Polsat.
«Такая возможность есть, если мы заметим какие-либо симптомы со стороны Беларуси или агрессивные действия группы «Вагнер», то думаю, что надо будет это сделать, но это решение еще не принято», – заявил Вонсик.
По словам Вонсика, решение о закрытии границ должно приниматься вместе с Литвой и Латвией, чтобы полностью изолировать Беларусь.
«Беларусь – форточка для Польши, а Польша для Беларуси – большое окно. Однако безопасность важнее всего, важнее экономических интересов», – считает Вонсик.
Он также отметил, что Беларусь не является независимой страной, так как выполняет все распоряжения Путина.
Напомним, 28 августа Польша и страны Балтии планируют обсудить механизм закрытия границы с Беларусью.