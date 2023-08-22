закрыть
22 августа 2023, вторник, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша назвала условие полного закрытия границ с Беларусью

2
  • 22.08.2023, 8:24
  • 9,450
Польша назвала условие полного закрытия границ с Беларусью

Детали озвучил замминистра внутренних дел Мацей Вонсик.

Польша может закрыть все переходы на границе с Беларусью, если заметит агрессивные действия со стороны «вагнеровцев» или другие симптомы, но решение еще не принято.

Об этом заявил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик «Гость событий» на Polsat.

«Такая возможность есть, если мы заметим какие-либо симптомы со стороны Беларуси или агрессивные действия группы «Вагнер», то думаю, что надо будет это сделать, но это решение еще не принято», – заявил Вонсик.

По словам Вонсика, решение о закрытии границ должно приниматься вместе с Литвой и Латвией, чтобы полностью изолировать Беларусь.

«Беларусь – форточка для Польши, а Польша для Беларуси – большое окно. Однако безопасность важнее всего, важнее экономических интересов», – считает Вонсик.

Он также отметил, что Беларусь не является независимой страной, так как выполняет все распоряжения Путина.

Напомним, 28 августа Польша и страны Балтии планируют обсудить механизм закрытия границы с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк