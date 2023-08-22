Жители освобожденного Работино встречают ВСУ 1 22.08.2023, 10:18

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Украинские бойцы зашли в населенный пункт.

Украинские военные зашли в Работино в Запорожской области. В то же время россияне продолжают обстреливать Работино.

В Минобороны Украины рассказали, что воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП «Брэдли».

Сообщается, что украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

«В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Продолжаются бои», – добавила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, вчера СМИ неофициально сообщили, что украинская армия освободила Работино.

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