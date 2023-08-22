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Военный эксперт: ВСУ открыли себе кратчайший путь на Токмак

  • 22.08.2023, 13:36
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Военный эксперт: ВСУ открыли себе кратчайший путь на Токмак

После освобождения Работино события могут разворачиваться стремительно.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что Роботино было самым большим препятствием в продвижении ВСУ в сторону Токмака.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Довольно давно идут бои у Работино, именно по левому флангу от этого села. Между селом Вербовое был забит клин, достигший линии обороны оккупантов. Затем начался процесс продвижения ВСУ по правому флангу между Работино и Копани. И россияне постепенно оказались в окружении Сил обороны. Освобождение Работино было предсказуемым процессом Самое интересное, как дальше будет продвигаться Сил обороны, потому что Роботине открывает ВСУ путь на Токмак», – пояснил Коваленко.ё

По словам военно-политического обозревателя, Работино было самым большим препятствием на направлении в сторону Токмака.

«Этот населенный пункт расположен на границе между первой и второй линией обороны захватчиков. Путь к Работино был очень сложный, потому что пролегал через минные поля. С освобождением Работино открываются уже другие перспективы по продвижению в Токмак», - подчеркнул Коваленко.

22 августа стало известно, что украинские военные преуспевают в направлении Работино Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и применяют резервы.

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