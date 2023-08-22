ВСУ зачищают остатки российских военных на юге Работино 22.08.2023, 15:05

1,830

Бронетехника отстреливает оккупантов.

Подразделения украинской армии взяли населенный пункт Работино практически под полный контроль - на данный момент ВСУ зачищают южную часть села.

За последние сутки в Сети появилось большое количество видеоматериалов, на которых удалось геолоцировать южную окраину населенного пункта, а значит практически вся территория Работино перешла под контроль украинской армии.

Ранее все мирные жители были эвакуированы бойцами «Магуры», сейчас идет зачистка южных позиций, СМИ ожидают официальную информацию Генерального штаба.

Фрагмент видео с зачисткой оставшихся российских подразделений бойцами ВСУ публикует телеграм-канал «Украина 365».

Работино имело стратегическую ценность для российской армии, поскольку находится на передней линии самого укрепленного рубежа обороны оккупантов.

После этого украинские военные смогут усилить операцию по освобождению Токмака.

Отметим, что поступает новая информация про отступление российской армии в районе Работино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».