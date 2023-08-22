СМИ: Путин снял с должности генерала Суровикина
- 22.08.2023, 17:23
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Он больше не командующий ВКС РФ.
Российские СМИ сообщают, что Путин снял с должности командующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации опального генерала Сергея Суровикина.
Об этом заявил экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Telegram-канал BAZA.
Суровикин пропал из публичного поля после бунта главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. СМИ писали, что он находится под домашним арестом.