СМИ: Путин снял с должности генерала Суровикина 22.08.2023, 17:23

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Сергей Суровикин

Он больше не командующий ВКС РФ.

Российские СМИ сообщают, что Путин снял с должности командующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации опального генерала Сергея Суровикина.

Об этом заявил экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Telegram-канал BAZA.

Суровикин пропал из публичного поля после бунта главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. СМИ писали, что он находится под домашним арестом.

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