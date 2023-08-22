Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко 3 22.08.2023, 20:05

2,826

В списке — силовики, судьи, пропагандисты, компании.

Восемь государств, не входящих в Евросоюз, присоединились к последнему пакету санкций ЕС против официального Минска, сообщает пресс-служба Совета Европы. Ранее ограничения против 38 физических лиц и троих белорусских предприятий расширила Швейцария.

Северная Македония, Албания, Украина, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к последнему пакету санкций ЕС, принятому против Минска 3 августа.

Напомним, под ограничения попали белорусские прокуроры, судьи, бывшие и нынешние сотрудники колоний, пропагандисты — всего 38 человек, а также три предприятия: концерн «Белнефтехим», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга „БМК“» и ОАО «Минский электротехнический завод».

Ранее санкции в отношении белорусского режима расширила Швейцария.

Среди прочего санкционный пакет включает запрет на экспорт различного оборудования и сырья, технологий и товаров двойного назначения, замораживание активов, запреты на въезд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».